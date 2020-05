Állítsuk vissza a bolgárkerteket! – olvasónk emellett érvel

A koronavírus-járvány visszaszorulásával lassan az élet is visszakerül a régi kerékvágásba. Megmarad viszont az ennek következtében létrejött munkanélküliség. A kormány ígérete szerint minden megszűnt munkahely helyett új munkahelyet létesítenek, miután így lehet a munka alapú társadalmat fenntartani, és ebben mindenkinek a segítségére szükség van. Hozzáteszem: még az önkormányzatokéra is. Pécs vonatkozásában – mivel új iparág idecsalogatására, telepítésére nem sok remény van – a közmunkaprogramban való részvétellel lehet a problémát kezelni. Az az örök érvényű mondás ma is igaz, hogy az emberek szeretnek dolgozni, ha értelmes feladatot kapnak, és ha az ebből származó keresetből meg is tudnak élni.

A közeli napokban egy rádióinterjúban elhangzott, hogy Észak-Magyarországon az egyik kisvárosban visszaállították az országban hajdanában nagy népszerűségre szert tett bolgárkertészetet. Pécs vonatkozásában ennek is volt hagyománya. Volna mit keresni ezen a területen, ha a városüzemeltetés, és a mindenre nyitott főkertész közreműködésével felmérnék az erre alkalmas területeket. Hajdanában az Ipari úttól délre eső területen hatalmas bolgárkertészetek voltak. A Pécs „gyomrának” nevezett részen voltak az üvegházak, amelyeket a szénmosóból a Fekete vízbe kikerült szénporból ingyen nyert iszapszénnel fűtöttek. Az ezekből kikerült primőr árukkal a kertészek elárasztották a várost. Lovaskocsikkal járták az utcákat és „paprika, paradájszt, vegyenek” kiáltozással hívták fel a lakosság figyelmét a friss és viszonylag elfogadható áron árusított terményeikre.

Számtalan olyan terület található a városunkban, ahol hasonló bolgárkertek működtek. Ilyen volt a Névtelen utca és Meszes patak közti rész is. Az itteni kertészek saját kútjukból biztosították az öntözővizet. Ma, ha itt létrehoznánk egy kertészetet, az öntözés megoldható lenne a Meszes patak vizével. Ilyen bolgárkerteknek helyet adó terület volt a „Három híd” (régen Hármas híd) és „Gőzmalom” ( ma „Malom”) közti – szintén a Meszes patak vizével öntözhető terület.Franto