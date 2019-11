Az ablakot kicserélték, a lakás viszont beázik

Sajnos nem fedi a valóságot a hirdetés, amibe belefutottam – kezdte levelét olvasónk.

Ablakot és bejárati ajtót szerettem volna cserélni – folytatódik az írás. A neten felfigyeltem egy kedvező hirdetésre a nyáron, felvettem a kapcsolatot velük. Hiba volt. Megállapodtunk mindenben, kifizettem az előleget, időpontot kaptam és vártam. Október 4-én sikerült beszerelni kettő selejtes ablakot, az ajtót már fel sem hozták, mert az is hibás volt. Késő délután jöttek reggel 9 helyett. Nagy kapkodás, fejetlenség, hozzá nem értés. Este fél 8 körül végeztek, néztem a félig beszerelt ablakot és nem hittem a szememnek. Kisebb a méret a keretnél, átjön a levegő, nincs rajta bukó, máshol van a kilincs. Nagyon elkeseredtem. Nem ezért fizettem. Arról volt szó, hogy egy nap alatt meglesz minden.

Telefonáltam, hogy semmi nincs rendben. A főnökasszony kijött, elismerte és elnézést kért. Azt mondta, hogy kibontják az ablakot és újra gyártatják, majd 2-3 hét múlva szerelik. Kicsit megnyugodtam. Megint vártam, közben beesett az eső, tócsában állt a víz, a lakás az ablaknál beázott. Letelt a megbeszélt határidő, mondanom se kell, hogy megint én telefonáltam. Mindig volt kifogás, hogy miért nem jelentkeznek. Végül belefáradtam, úgy döntöttem elég volt. November van, nincs ablakom, ajtóm, viszont nagyon sok pénzem benne van. Mire várjak még? Írtam a vállalkozónak, hogy fizesse vissza a pénzemet, mert már nem bízom bennük. Vagy megteszem a jogi lépéseket. Amit meg is tettem. Ő továbbra is azt mondja, hogy nem fizeti vissza a pénzt, de orvosolják a hibát. Én viszont ebben már nem hiszek. Mindenkit tehát arra intek, ne dőljön be a hangzatos ígérgetéseknek, és legfőképp ne fizessen előre!

B. L.-né

Képünk illusztráció.