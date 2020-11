Az ellenőrző könyv már felesleges – írja olvasónk

Az, hogy a digitális napló jó vagy kevésbé jó nevelési szempontból, szerintem pont olyan kérdés, hogy a telefon használata megengedhető-e az iskolában, vagy sem – kezdi levélírónk.

Fejlettebb országokban a digitális eszközök már nélkülözhetetlen részei az oktatásnak. Remélhetőleg hazánk is eljut erre a szintre mihamarabb. A gyerekek a pedagógusaikkal is internetes közösségi oldalakon keresztül kommunikálnak.

Vége már azoknak az időknek, amikor a tanári szoba bejárata előtt ácsorogtak a diákok, ha valami megbeszélnivalójuk volt a tanárral. Mindent online intéznek ma már – gyorsan és hatékonyan. Ebből a szemszögből nézve tehát igencsak elavult módszernek számít az ellenőrző könyv. Gyanítom, pár év múlva már nem is kapnak ilyet kézhez a diákok. Hiszen most is felesleges.

