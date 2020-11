Az internetes napló hátrányai – elemzi olvasónk

Érdeklődéssel hallgattam felnőtt gyerekem beszámolóját, hogy az unokám milyen érdemjegyeket kapott a középiskolában az elmúlt hetekben.

Megtudtam azt is, hogy ezeket az értékeléseket már nem úgy viszik haza a diákok, mint hajdanában – van ugyan ellenőrzőjük, de azt tulajdonképpen semmire nem használják. Internetes naplón keresztül érkeznek az érdemjegyek, megrovások, dicséretek, egyéb értesítések. Amihez nem csak a diáknak, hanem a szülőnek is van hozzáférése – azaz amikor az értékelés megszületik, az bekerül ebbe az internetes naplóba, amiről e-mailen rögtön értesítést is kap a szülő.

Lányom mesélte, hogy éppen a bevásárlást intézte, amikor pittyegett a telefonja, és kapta a tájékoztatást egy egyes fizikadolgozatról. Mint mondta, annyira felidegesítette magát ezen, hogy inkább dolgavégezetlenül kiment az üzletből. Mert – kis túlzással – azt is elfelejtette, hogy miért ment be a boltba. Hogy mi ebből számomra a tanulság? Csodálkozom, hogy ezt a rendszert még senki nem kifogásolta.

Én gyerekként egész délelőtt izgultam, ha rossz jegyet kaptam, törtem a fejem, hogyan mondjam el majd otthon a szüleimnek, mivel magyarázzam a tanári értékelést. A mostani gyerekeknek ezek szerint ezzel nem kell törődniük. Mire hazaérnek, a szülő már tudja, mi történt aznap az iskolában, az első dühe is bizonyára elszállt.

Szerintem így nincs is komoly következménye, esetleg otthoni szankciója annak, ha valaki nem tanul, vagy az iskolában nem viselkedik rendesen. A gyerekek pedig nem tanulják meg, hogy a kellemetlen élményekről is be kell otthon számolniuk. Én biztos visszavezetném a régi, papír alapú rendszert, nevelési célzattal. Ami modern, nem biztos, hogy célravezető.

Név és cím a szerkesztőségben

Képünk illusztráció.