Az ügyintéző hibázhatott – meséli történetét olvasónk

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Telefonon hívott a telekommunikációs szolgáltatótól egy hölgy a minap közölve, hogy lejárt a hűségidőm. Ajánlotta, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést. Miután a férjem volt a szerződő fél, aki sajnos már meghalt, a hölgy kérte, hogy készítsem elő a halotti anyakönyvi kivonatot és a személyi igazolványomat, és azt ígérte, hogy visszahív. Kitettem a telefon mellé az iratokat, egész nap vártam, de nem hívott senki. Pár napra rá ért a meglepetés: reggel, ahogy minden nap szoktam, bekapcsoltam a tévét – amióta egyedül élek, a készülék segít, hogy ne érezzem magam annyira magányosnak. Kisvártatva azonban az adás megszűnt.

Nem estem pánikba, hiszen volt már ilyen korábban is. Hívtam a szolgáltatót: elsőre falba ütköztem, a virtuális asszisztens bástyaként védi az ügyintézőket. Végül nagy nehezen eljutottam addig, hogy élő emberrel beszéljek. Az ügyintéző megnézte a rendszerben, és legnagyobb meglepetésemre közölte, hogy a szolgáltatásból kikapcsoltak. Erről én előzetesen semmilyen értesítést nem kaptam.

Itt a koronavírus-járvány, ennek ellenére kénytelen voltam bemenni az ügyfélszolgálatra, ahol megtudtam, hogy a vezetékes telefonomra is a kikapcsolás vár, de egy új szerződéssel orvosolni tudom a helyzetet, és lesz újra tévé is. Erre még napokat kell várnom, ráadásul a szerelőket is be kell engednem a lakásba, ami ebben a járványos időszakban szintén nem szerencsés. Az is kiderült, hogy nem volt szabályos az eljárás. Panaszt tettem, remélem, kivizsgálják!

Név és cím a szerkesztőségben