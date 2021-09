Az úthiba több tíz éve fennáll, írja olvasónk

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Már újra, immár sokadszor, úthibára figyelmeztető oszlop áll az út közepén a Komját Aladár utcában. Hajdanában, az Európai Unió Kulturális Fővárosa program keretében sor került a Komlói út szervizútjainak felújítására, és a Szondi sétány díszburkolattal történő lefedésére. Úgy látszik, hogy sok pénz volt, amit el kellett költeni, mert a sétány burkolata tovább folytatódott, és keresztezte a Komját Aladár utcát.

A tervezői művezetéssel folyó munkáknál jelenlévő fiatal tervező figyelmét már akkor felhívtuk arra, hogy a középen elkeskenyedő lapok el fognak törni, ami be is következett. Ezt követően téglalap alakú burkolat került a helyére. Ez se vált be, mert valószínű, hogy nem volt megfelelő a beton alap. Azóta nem tudni hányadszor fel kellett újítani – sikertelenül. Amikor szóba került, hogy miért nem szedik fel a lapokat és aszfaltozzák le ezt a szakaszt a meglévő burkolathoz hasonlóan, az volt a válasz, hogy tíz évig – vagyis a kulturális főváros program lejártáig – nem lehet rajta változtatni. A tíz év lejárt, és lehetőség lenne a lapokat felszedni és helyét aszfaltburkolattal kiváltani.

És még egy megjegyzés: azt is kifogásolják az itt lakók, hogy az utca két végén lévő, a védett fasorra figyelmeztető tábla is eltűnt. Ez mit jelent? Most már nem védett a fasor? Vagy csak a vandálok tevékenykedtek?

Név és cím a szerkesztőségben