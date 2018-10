A Dunántúli Naplóban megjelent cikk szerint életveszélyes a járda nélküli Magyarürögi út. Ugyanez elmondható a Tiborc utcáról is – szögezi le az olvasónk.

Tiborc utca egyik vége éppen az előbb említett utcába torkollik. A mintegy másfél kilométer hosszúságú, a Szigeti úttal párhuzamosan futó Tiborc utcának talán az egyharmad részében van járda. A forgalom meglehetősen nagy, mert reggelente az autósok az utcában lévő iskolaközpontba viszik a gyermekeiket. Az autóval közlekedők egy része napközben gyorsforgalmi útként használja az utcát. A megengedett sebesség 30 km/h óra lenne, amit szinte egyetlen járművezető sem tart be. Mivel az úttest nagyobb részben egyúttal az utcában lakók és más arra közlekedő gyalogosok járdája, további sebességcsökkentés lenne szükséges. Nem kellene megvárni egy súlyos baleset bekövetkezését.

Annak idején az egyik lakó fekvőrendőr felszerelésével kérte a forgalom csillapítását, amit az illetékes azzal utasított el, hogy kint van a tábla, annak előírásait be kell tartani. Nevetséges válasz! Az önkéntes jogkövetés szép dolog, de arra egyedül nem lehet alapozni. Amíg nem lesz járda, a megnövekedett forgalom miatt 15 km/h-ra kellene csökkenteni a megengedett legnagyobb sebességet és talán be is lehetne kamerázni az utcát egyes szakaszokon.

Az csak álom, hogy valaha is járda épül az utca teljes hosszában. Pedig az lakóházakkal szinte teljesen beépült a 70-80-as években. A lakók egy része azóta – ahogy lenni szokott – megöregedett, és ezen idős emberek jó része gyalogosan közlekedik, jobb híján az úttestet használják járdának.

Ideje lenne, ha a Tiborc utca lakóival is törődne a város. Az évek során sok-sok helyi adót befizettek a tulajdonosok, amiért cserébe nagyon keveset kaptak. Sajnos Pécs város vezetése a DN-ben megjelenő panaszokra a sajtó útján sosem válaszol. Mi szükség van kommunikációs munkatársra, szóvivőre, önkormányzati képviselőre, ha a város vezetése a saját lakóinak a problémáit nem hallgatja meg és nem is orvosolja? Patapuf