Balesetveszélyes így a futópálya – szögezi le olvasónk

Olvastam a Postabontásban a tüskésréti futópálya megvilágításának hiányosságairól szóló írást. Sajnos én is megtapasztalhattam, hogy milyenek az ottani állapotok.

Valóban van a futókör mentén olyan rész – ha jól emlékszem, talán több is –, ahol egymás mellett három lámpa se világít. Amiből az következik, hogy teljes sötétségben vagyunk kénytelenek futni. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy miért sötétben járnak az emberek sportolni, miért nem lehet azt megtenni akkor, mikor még világos van. A válasz egyszerű: napközben a legtöbben, ahogy én is, dolgozunk. És hiába megyünk rögtön munka után, télen már akkor is sötét van.

Épült egy szép szabadidőpark a városban. Sokan szeretjük. Jó a gyerekeknek, mert ott a játszótér, az idősebbek szívesen sétálgatnak a tó körül, aki pedig sportolni szeretne, több lehetőség is kínálkozik számára. Érthetetlen, hogy miért nem figyel oda senki arra, hogy rendeltetésszerű használata biztosított legyen! Nem csak az a baj, hogy kellemetlen érzés a sötétben futkározni. Sokkal nagyobb gond, hogy ez az állapot balesetveszélyes. Kerüljön csak véletlenül egy kődarab vagy bármi a futópályára – a bokatörés szinte garantált. Nem beszélve arról, hogy a veszélye fennáll annak is, hogy valaki esetleg a bokrok mögé bújva várja áldozatát. Vagy mindig párosával fussunk, hogy biztonságban érezzük magunkat? Nem tudom, mi lehet az oka annak, hogy a lámpatesteket nem sikerül megjavítani – kérjük, mihamarabb próbálják meg orvosolni a problémát, vagy legalább adjanak tájékoztatást arról, hogy mi a hiba oka, és mikorra várható a megoldása.

Név és cím a szerkesztőségben

Képünk illusztráció!

