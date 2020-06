Billegnek a térkövek, ez így normális?

Szomorú állapotok uralkodnak Pécsen, a Kossuth téren – a város egyik legforgalmasabb területén.

A tér déli részén, a jelenleg felújítás alatt álló üzletház bejáratával szemben a térkövek elmozdultak a helyükről, nagyon billegnek. Ez egyrészt igen balesetveszélyes, sajnos én is rendszeresen rálépek egy-egy ilyen laza elemre, még jó, hogy semmi bajom nem történt. Másrészt a turisták is rendszeresen járnak arrafelé. Ők vajon mit gondolnak erről, amikor meglátják? Jó, persze, most nincs sok vendég, de talán éppen ezt az időszakot kéne – vagy kellett volna – kihasználni, hogy rendbe rakják. Hogy lehet megengedni, hogy a város szívében ilyen állapotok uralkodjanak?

