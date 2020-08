Biztonságosabb lett a közlekedés – írja olvasónk

A felújított Nagy Imre utat a napokban adták át Pécsen, az autók most már zavartalanul haladhatnak rajta.

És végre már megoldottak egy évek óta húzódó problémát, és rendesen lehet látni a gyalogátkelőket. Nappal eddig sem volt igazán gond, hiszen világosban mégiscsak észre lehetett venni, ha egy gyalogos át akart kelni az úton. Sötétben viszont nagyon balesetveszélyes volt a környék, a zebrák kivilágítatlanok voltak, óvatosan kellett arrafelé közlekedni autósnak, járókelőnek egyaránt. Most végre normális megvilágítást kaptak a zebrák, emellett mozgásérzékelő villogót is telepítettek oda. Van olyan hely Kertvárosban, ahol ez már évek óta működik. A lényege, hogy amikor egy gyalogos a zebrához ér, az aszfaltba telepített lámpák elkezdenek villogni, ezzel hívják fel az autósok figyelmét, hogy lassítsanak, és engedjék át az embert. Most már a felújított szakaszra is került, aminek ráadásul olyan erős a fénye, hogy még nappal is tökéletesen látszik. Határozottan biztonságosabb lett arrafelé a közlekedés, aminek nagyon örülök.

Mivel sokat autózok a városban, sőt, olykor még gyalog is járok, ezért tudom, hogy vannak más helyek is, ahol szükség lenne hasonló intézkedésekre a biztonság érdekében. Erre a legjobb példa a Lánc utcai gyalogátkelő, mert az nagyon veszélyes, nem véletlenül foglalkozott vele olyan sokat a DN is. Ehhez kapcsolódik, hogy nemrég olvastam, 37 olyan helyszín van a megyeszékhelyen, ahova zebrát tervez a városvezetés. Ennek nagyon örülök, annak viszont nem, hogy ezek között nem szerepel a Lánc utcai átkelő korszerűsítése, lámpával való ellátása, pedig korábban számos baleset történt is, és sajnos voltak köztük halálos kimenetelűek is. Miért pont ezt hagyták ki a tervekből? Pont ez lenne az, ahol a lehető leghamarabb intézkedni kellene.

