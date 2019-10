Botrányos némely közút állapota – olvasónk háborog

Botrányos állapot, amelyben élnünk, közlekednünk kell nap mint nap a 6-os út Pécs–Bonyhád közötti szakaszán, illetve az 58-as út kétsávos részén a pogányi reptér és Túrony között – kezdte levelét olvasónk.

Ezt a két útszakaszt minden nap bejárom a munkám során. A minap is volt esős idő – a csapadékos napokon egyszerűen élet- és balesetveszélyes ezeken a szakaszokon egyáltalán az úton lenni. Kátyúk, vályúk tömkelege, nem beszélve a váratlan vízátfolyásokról. És nem arról van szó, hogy extrém módon esett az eső , hanem az csak simán esett, hiszen ez a dolga.

Amikor nem a vályúbakháton lovagol az ember, akkor szembe jön egy autó (rosszabb esetben kamion), no és ekkor jön a teljes vakság! Semmit nem látni 1-2 másodpercig. Tudom, hogy nem szabad és nem is kell telefonálni, üzeneteket küldözgetni vezetés közben, de ez a jelenség pontosan annyi kihagyást okoz a vezetésben, mint a telefon. Az egyikre vadásznak, büntetnek miatta, a másikkal semmit sem foglalkoznak. Nem látom a különbséget a két dolog között.

Mit kellene még tenni ahhoz, hogy ez megváltozzon, hogy ne kelljen nap nap után azon gondolkodni, vajon haza érek-e? Évi 60-70.000 km-t autózok immáron 25 éve balesetmentesen. Szerintem mondhatom, hogy rutin, az van. De mi van azokkal, akik néha beülnek szeretett autóikba és egy vályú megfogja az autót, egyszer csak ráfut egy vízátfolyásra, netán beteríti egy szemben közlekedő autó vagy kamion? Erre azért inkább ne gondoljunk: vagy megússza, vagy nem. Ez csak szerencse kérdése.

Nem az a megoldás, hogy kitesz-e a közútkezelő egy 60-as sebességkorlátozó táblát, mert biztonságosan már lassan ennyivel sem lehet közlekedni. És akkor még nem beszéltem az autó károsodásáról ezekben az esetekben (kátyú-vályú).

Nem szeretnék mást, csak A-ból B-be eljutni egy normális, biztonságos úton. Mert én mindent megteszek ennek érdekében. Jó állapotú autóm van, minden biztonsági rendszerrel felszerelve, adót fizetek (nem keveset), a súlyadót fizetem két autóra, a kötelezőm 25 ezer forint évente, az üzemanyagot megveszem (ugyebár full adóval a benzin árához képest). Arra gondoltam, hogy mivel pénzem van, bevállalom az út felújítását, mondjuk Szalánta és Túrony között. Vajon engednék?

A napokban történt az 58-as úton baleset, illetve a Re­genye kerülő úton történt baleset is a rossz állapotú út miatt következett be. Ezeken a szakaszokon verőfényes napsütésben is életveszélyes helyzetek vannak, akkor is, ha minden szabályt betart az ember. Csúszik az aszfalt, mint a jég. Egyszerűen nem lehet közlekedni az útviszonyoknak megfelelően, mert olyan lehetőség nincs is.

Végezetül kívánok mindenkinek balesetmentes, szerencsés közlekedést! Mert ezeken az utakon ehhez nem kell más, csupán szerencse, hogy haza is érjünk.