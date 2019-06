Burkolati hibák csúfítják a Felsőbalokány utcát

A Felsőbalokány utca lakói hetek óta két balesetveszélyes útburkolati probléma szorításában élnek.

Az első helyen, a 2/c lépcsőházzal szemközt egy csőtörés miatt kellett a burkolatot megbontani – írta levelében olvasónk.

Ezt a kivitelező szakszerűen, kellő gondossággal el is végezte, a javítási gödört feltöltötte, de a térkövek azóta sem kerültek vissza a helyükre. Sőt, a bontás helye máig is körbe van kerítve. A május 13-i emlékezetes hideg szélvihar a korlátokat szétszórta, ezzel átmenetileg közlekedési zavarokat okozott, amit viszonylag gyorsan helyreállítottak, de a bontás helye azóta is így áll.

Sokkal érdekesebb a helyzet a 6-os lépcsőház bejáratánál, itt ugyanis egy termetesre nőtt fa gyökerei bontották meg a térköveket. Itt bizony elgondolkodtató, hogy a fát, vagy a burkolatot mentsék -e meg, de abban bízunk, hogy az érdekeltek mielőbb mindkét helyen megtalálják a szakszerű megoldást és hibaelhárítást, mellyel az utca lakói is elégedettek lehetnek.

