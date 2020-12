Csak a kórházba hajlandóak szállítani a beteget – panaszolja olvasónk

Igazságügyi orvosszakértőhöz kellene vinni a 84 éves édesanyámat, de a betegszállító ezt nem teszi meg.

Édesanyám nehezen mozog, ezért szerettük volna igénybe venni a betegszállító szolgáltatását, azonban a cég egyszerűen azt mondta, hogy nem fogják elvinni, arra hivatkozva, hogy nem kórházba kell szállítani. Nagyon felháborodtam ezen, hiszen fizetős szolgáltatásról van szó, nem értem, hogy akkor miért nem vállalják a szállítást.

Ezek után mégis milyen megoldás marad? Taxival persze el tudnánk jutni az orvosszakértőhöz, de az nagyon sok pénz. Ráadásul egy taxi nem a betegek szállítására specializálódott, nem biztos, hogy úgy tudna segíteni, ahogy kellene (és nem azért, mert a jószándék hiányzik a sofőrből).

Hosszú évekig az egészségügyben dolgoztam, édesanyám is ott dolgozott, amíg tudott, ezért is háborít fel mélységesen ez a hozzáállás. A betegszállításért is kérnek pénzt, akkor pedig már nem mindegy, hogy a kórházba vagy a szakértőhöz viszik az arra rászorulót? Nem az lenne a feladatuk, hogy segítsenek az embereknek? Hol marad az emberség? Nagy szükségünk van erre a szolgáltatásra, mert máshogy nem tudjuk megoldani, hogy eljussunk a szükséges helyre.

