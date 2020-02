Csak a megállóban nyíljon az ajtó! – írja olvasónk

Egyetértek az autóbusz-vezetők bérkövetelésével – kezdi levélírónk.

Annál is inkább, mert ha összehasonlítom az önkormányzati képviselők önmaguknak megszavazott tiszteletdíját a gépkocsivezetők fizetésével és felelősségével, akkor egyértelmű a kettő különbsége. (Költői a kérdés: Hány képviselőt vontak már felelősségre a város rossz irányba történt vezetéséért?)

Ha jobban megfizetnék a busz­sofőröket, abból talán mi, utasok is profitálhatnánk. Nemcsak a létszámhiány szűnne meg, hanem a nagyobb „merítési” lehetőség miatt színvonalasabb lehetne az utasok kiszolgálása is. Amiért mindezt írom, a következő: Mozgáskorlátozott emberként álltam a Konzum megállóban és vártam azt az autóbuszt, amely a végcélomhoz vitt volna. Egyszerre beállt egymás mögé három csuklós autóbusz. Az utasok elkezdtek rohangálni, mindegyik a saját úti céljának megfelelő járathoz. Én, aki ezt nem tudtam megtenni, vártam, hogy a busz beálljon a megállóba. Nem ez történt. Mindhárom busz egyszerre elindult, és mi, akik nem tudtunk futni, ott maradtunk. Ha ez egyedi eset lenne, nem volna érdemes vele foglalkozni. Ugyanez azonban számtalanszor előfordult már a másik oldali megállóban is. Mi lenne a megoldás ennek elkerülésére? Az egyszerre érkező buszok várják meg, amíg az előzőkre az utasok felszállnak, és minden sofőr csak akkor nyissa ki az ajtót, ha be tudott állni a megállóba.

A másik: a renitenskedő és bliccelő utasok miatt a gépkocsivezetőket el kellene látni hangosbeszélővel, hogy fel tudják szólítani az utast a jegyváltásra, vagy a busz elhagyására. A saját védelmük érdekében egy olyan, csuklóra szerelt vészhívóval is rendelkezniük kellene, amely helymeghatározóval is rendelkezik, és alkalmas a rendőrség riasztására.

