Csodálatos a közösség ereje – írja olvasónk

Kerek Világ Alapítvány. Érintett vagyok – kezdi levélírónk.

Ötvenéves rokkant fiam velük ünnepel. Bent tömeg. Mind betegek. Ki így, ki úgy. Ám ez a kis tömeg elfeledteti a bajt, a keserűséget, a tehetetlenséget. Mert a közösségben erő van. Én, mint néma szemlélő, a Kerek Világ Alapítvány pécsi intézményének a kapujában teljesen meghatódva, egy könnycseppet elmorzsolva állok. A személyzet teszi a dolgát. Most is, mint ahogy egész évben. A karácsony ünnep. Szeretetet kell adni és szeretetet kapunk is. Nem csomagot, pénzt és hírnevet, csak gondolatokat…

R. T.