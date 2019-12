Csökkenteni kellene a vadlétszámot – javasolja olvasónk

Felvetődik a kérdés: Miért nem tudják hathatósan elvégezni a vadászok a munkájukat?

Az interneten ismét keringett a videó a napokban (amit először a bama.hu tárt a közönség elé – a szerk.), amint egy hatalmas szarvas rudli rohant át az úton, az autók előtt. Látható, hogy rengeteg a vad a környékünkön. Felvetődik a kérdés: Miért nem tudják hathatósan elvégezni a vadászok a munkájukat?

Azt tudjuk, hogy a földek, telkek, kertek, gyümölcsösök, veteményesek nincsenek biztonságban. A jövőben csak nagyobb szükség lesz az erdőkre, de a vadak káros hatással vannak már az erdőgazdálkodásra is. Már a vidéki temetőkben is megeszik a virágokat és a koszorúkat. Tarthatatlan a helyzet és úgy néz ki, hogy kezelhetetlen is az állapot. Miért nem tudják csökkenteni a vadlétszámot? Ha gondot jelent a kilövésük, miért nem változtatnak a hős nimródok a helyzeten? Talán ha több tagot vennének fel az egyesületekbe és olcsóbb lenne a tagdíj, könnyebb lenne több tarvadat elejteni. Mert azok is beleszámítanak a vadállományba! Tudom, ha több a tag, kevesebb trófea jut a jelenlegi tagoknak, csak hát a tarvaddal is kellene valamit kezdeni.

Ha kizárnák azokat, akik nem teljesítik a rájuk eső részt a kilőhető mennyiségből és ott lebegne a veszély, hogy van a helyükre más, talán meghozná a kedvüket a kilövéshez.

Ha olcsóbb lenne a nem tagok számára a kilövés – megkönnyíteni a bérvadásztatást. Engedjék meg az íjjal, nyílpuskával való vadászatot, a kopózást, az agarászatot.

Ha olcsóbb lenne a szarvashús, a kereslet is nőne rá. Én már megkaptam vadásztól, hogy ha drága bekeríteni a telket, kertet akkor keressek olcsóbb hobbit. Nos, ha drága a vadászoknak a töltény, akkor van helyette origami. De nem össze-vissza kell lövöldözni, hanem el kell találni a vadat és azzal sok lőszert lehet megtakarítani. Hivatásos vadásztól tudom, hogy a magyarok nem tartoznak a legjobb lövők közé. Ha meg minden kötél szakad, szólni kell az orvvadászoknak ők biztosan elvégzik a feladatot.

