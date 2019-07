Ebadó kivetésére lenne szükség – javasolja olvasónk

Azt gondolom, hogy ha kivetnék az ebadót, sokkal kevesebben tartanának kutyát a lakásukban – szögezi le levélírónk.

Az Uitz Béla utcai játszótérről sok szó esett a Postabontás rovatban az utóbbi napokban. Én is ezen a környéken lakom – nekem sokkal inkább a kutyatartókkal van problémám. Egy közeli régi homokozó lett az a terület, ahová dolgukat végezni viszik a gazdák kedvencüket. Ezzel talán nem is lenne probléma. Többségük annak rendje és módja szerint össze is szedi az ürüléket az eb után. Majd utána mi történik? A zacskót bedobják a nyitott szemétgyűjtőkbe. El lehet képzelni, egy idő után milyen bűz terjeng, és mennyi légy lepi el ezek környékét. Mindenképp kellene valami kulturáltabb megoldást találni!

Ezenkívül azt sem értem, hogyan engedhető meg az, hogy nagy testű kutyákat panellakásban tartsanak. Bárki bármit is mondhat, biztos vagyok benne, hogy ezeknek az állatoknak nem ez a megfelelő életterük. Szabadban lenne a helyük, nem pedig a négy fal közé bezárva. Van, ahol több kutya is él egy lakásban. Egész nap magukra hagyva naphosszat csaholnak, amit persze a gazdájuk nem hall, hiszen nincs otthon. Tévedés szerintem azt gondolni, hogy ezek az állatok jól érzik magukat a panelben. Azt gondolom, hogy ha kivetnék az ebadót, sokkal kevesebben tartanának kutyát a lakásukban, ami az állatoknak és a társasházakban lakók többségének is mindenképpen kedvező lenne.

