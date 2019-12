Egy kereskedő bármit megtehet?! – kérdezi panaszos olvasónk

Rendkívül megalázó helyzetnek voltam a szenvedő alanya – kezdi levélírónk.

Vettem egy vérnyomásmérőt, ami nem működött megfelelően. Összevissza mutatta az értékeket, ha egyáltalán mutatott valamit. Visszavittem oda, ahol vásároltam. Amikor elkezdtem mondani, mi a problémám, azt válaszolták, hogy ismerik ők az effajta nyugdíjasokat: biztos nem tudom használni, és ezért mondom, hogy rossz a készülék.

Kipróbálta az eladó is, neki se működött megfelelően. Végül visszavették a terméket, az árát is visszautalják majd, viszont azzal bocsátottak utamra, hogy „el lehet innen ballagni és nem is kell ide többet visszajönni”.

Nagyon bánt, hogy így beszéltek velem – nekem is kellemetlen volt, hogy vissza kellett vinnem a vérnyomásmérőt, de egy hibás eszközt mégse tart meg az ember. Szomorú, hogy ilyen kereskedők is vannak manapság!

Név és cím a szerkesztőségben

(Képünk illusztráció)