Egy olvasónk szerint silány munkát végeztek a kivitelezők

A jelenleg futó belvárosi parkoló-bicikliút projekt­tel kapcsolatban két égbekiáltó, potenciálisan veszélyes hibára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Árkád déli bejáratával szemben, az új taxiállomás alsó részén az újonnan lerakott térkövet útfelbontás okán felszedték, és hepehupásan rakták vissza, illetve a mintázatot sem követték.

Vélhetően a térkő alatti alapozás is szakmaiatlan. Az esztétikai hiba mellett ez botlásveszélyt is okoz. A másik probléma, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út déli végénél, az átalakított kereszteződésnél az új járdaburkolaton eső után másfél négyzetméteres pocsolya marad. Állagmegóvás és fagyban csúszásveszély szempontjából is aggályos. Ilyen munkát nem szabad átvenni a kivitelezőtől.

