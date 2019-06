Éjszaka mellőzni kellene a szirénát – húzza alá olvasónk

A hangerőnek is kellene határt szabni, véli levélírónk.

Örömmel olvastam a Dunántúli Napló Postabontás rovatában a pécsi zajártalomról szóló olvasói levelet. Ezek szerint már nem vagyok egyedül, akit foglalkoztat a probléma. A BAMA-n is olvasható a témával kapcsolatos levélváltás.

Jön a meleg, az ember szeretne nyitott ablaknál pihenni, aludni Pécsett, a Szigeti városrészben is. Bizonyára a Deindolban, vagy Újhegyen lakók ezt másként értelmezik, és ők örülnek, ha baj esetén hallják az érkező segítséget. Mi is örülünk, hogy van segítség, de a hangerőnek is kellene határt szabni! Harmincöt évig éltem külföldön – most már négy éve teszem szóvá Pécsett a sziréna használatát, de azzal, hogy ők már nem is hallják, leintettek.

A kerületi önkormányzati képviselőt is felkerestem. Még csak választ sem kaptam. A zajártalom, főleg egy új betegszállító autó beállítása után még elviselhetetlenebbé fajult. Talán ez váltotta ki az általános felhördülést.

Egy kisvárosban laktam – Murnau –, ahol egy pécsihez mérhető baleseti klinika működik, helikopter leszállóval. Tehát van összehasonlítási alapom. Ott a kórház bővítésekor, egy népszavazás után a város úgy adta meg az engedélyt egy leszállópálya építésére, hogy a légi forgalom nem a város felett, vagy szükség esetén a legrövidebb úton történik meg.

Most térjünk a tárgyra! Németországban a „Von Gegenspur bis Eskorte – Einsatzfahrt zur Rush Hour – Code 3”, de a párizsi Notre-Dame leégésekor forgatott filmeken szintén a megkülönböztetett hangjelzés a kétszólamú Martins-Horn. Erre fejlesztették ki. Jól hallható, de a sofőrnek sem fülsüketítő, az érintett autóvezetőknek, gyalogosoknak jól behatárolható. És ezt még ki is kapcsolják útközben, ha nincs rá szükség. A többi csak nyugtalanságot, idegeskedést okoz az amúgy is telített utakon. A vezetőt is terheli. Nem is beszélve a környéken lakókról.

Ennyit a hang fajtájáról. Az alkalmazás gyakoriságáról, pedig: mi szükség van éjszaka a hangjelzésre, ha a fény gyorsabb.

Még egy csekélység: a MÁV. A rendező mozdonyok az állomáson is azt a hangjelzést használják, amit a nyílt pályán haladó vonat. Lehet hallani a hegyoldalon is, pedig a „vágányrendező szakember“ ott áll, talán 50 méterre. G. L.