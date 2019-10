Éjszaka tombolnak a fiatalok – írja olvasónk

Nehezen találok szavakat arra a mindennapos borzalomra, amit az Ifjúság útján lakó egyetemisták művelnek éjszakánként.

Az ablakokat nem lehet kinyitni, mert a friss levegő helyett az alkohol­elegy második „fordulójának” szaga surran be a lakásba – és minden éjjel ez megy. Hogy lehet megengedni, hogy ilyen brutális módon tomboljanak a fiatalok? Élünk jó páran a környéken, akik az éjszakát pihenéssel szeretnénk tölteni. Sokan nem tudnak elköltözni, sőt nem is szeretnének – és nem is ez lenne a jó megoldás. Keserű szájízzel gondolok azokra az időkre, amikor a diákok még tisztában voltak azzal, hogy a rebellis, nem illendő magatartásnak komoly következményei voltak, és veszélybe kerülhetett az egyetemi tanulási lehetőségük.

