Elállják a parkoló bejáratát – méltatlankodik olvasónk

Tegyék egyértelművé, útburkolati jelekkel, hogy a parkolóba vezető út nem parkoló, hanem út! – kéri olvasónk.

A pécsi Hajnóczy út 7., 9., 11., és 13. számú házak lakóközösségeinek nevében írom ezeket a sorokat, abban a reményben, hogy panaszunk eljut az illetékesekhez.

Nagy örömmel fogadtuk az uránvárosi piac felújítását és környezetének megszépülését. Van viszont két elég komoly problémánk, amely az autóval rendelkező lakótársakat sújtja. A kispiac nyugati oldalán a gíroszos és a kocsma között létesült egy parkoló. A lakók hazatérve itt tudják biztonságba helyezni az autóikat. Két probléma is van a parkolóval. Az egyik, hogy egyetlen bejárata van, és nincs felfestve rá egy „bejárat” felirat, vagy egy kétirányú forgalmat jelző nyíl, amely jelezné a parkolni szándékozóknak, hogy az egy út, egy bejárat, amiben nem szabad parkolni. Akik rég jártak erre, vagy először vannak itt, gyakran állnak be erre a területre és hagyják ott az autóikat, hosszabb-rövidebb időre. Mert üres parkolóhelynek nézik, így aztán se be, se ki nem tud jönni egyetlen autó sem. Nagyon idegesítő ez, amikor sietni kell valahova és akár egy órát is kell várni, mire előkerül a bejáratban parkoló autó tulajdonosa és felfedezi a hibát, majd elhajt.

A másik gondunk is rendszeres: minden pénteken és szombaton megtörténik. A piaci árusok megjönnek a furgonjaikkal reggel, és parkolóhely nem lévén, libasorba beállnak azok elé, az útra. Majd miután kipakolták az árut, ott hagyják gazdátlanul a járműveiket, elzárva a kihajtás lehetőségét az ott parkoló autósok elől. Gyakran előfordul, hogy 12 autó sem tud kihajtani miattuk. Nem haragszunk rájuk, mert igazán az a probléma, hogy az ő parkolási, illetve az áruszállítási lehetőségeik sincsenek megoldva. Ennek ellenére úgy gondoljuk, az lenne a helyes magatartás, hogy ha kipakolták az árut, akkor parkoljanak le távolabb, és ne állják el az útját a munkába igyekvő lakóknak. Persze, ezen a vásárolni érkező autósok is felbátorodnak és beállnak a furgonok mögé, majd magára hagyják a gépjárművet, ameddig ügyeiket elintézik. Ez a közlekedési magatartás pontosan akkora szemtelenség, mint beállni egy családi ház garázskapuja elé, akadályozva ezzel a garázsból való kihajtást.

Nagyon sok bosszúságot okoz ez a két probléma a piacnál lakóknak. A szabálytalanul parkolók kocsiktól pénteken és szombaton reggel jó kis bírságot szedhetnének be az igazoltató rendőrök, de őket leginkább csak akkor látni, mikor vásárolni jönnek. Kérjük az illetékeseket, mielőbb orvosolják ezt a tarthatatlan problémát! Tegyék egyértelművé a sofőröknek útburkolati jelekkel, hogy a parkolóba vezető út nem parkoló, hanem út! A kereskedőket pedig szólítsák fel a helyes parkolási magatartásra! Gondolom, ők sem örülnének, ha reggel piacra indulás előtt a házuk kapu bejáratába keresztbe állna egy idegen autó, aminek ki tudja, hol található a gazdája.

A Hajnóczy utca lakói