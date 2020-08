Elérkezett a korszerűsítés ideje – írja olvasónk

Mint köztudott, a mellrák szűrésére a hölgyek, akik a leginkább veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak, rendszeresen kapnak értesítést.

Persze a szűrés itt is lehetne modernebb, hiszen erre lenne más megoldás is, mint a „satus” módszer, ami az érintettek elmondása szerint igen fájdalmas. Úgy gondolom, hogy hasonló elvek mentén a férfiakat is lehetne éves szinten behívni prosztataszűrésre. Itt is, ha gond van, rögtön a 60 éve használatos TURP-műtétet alkalmazzák, ami ezer mellékhatással bír.

Erre is van egy modernebb kezelési lehetőség, ami kevesebb rizikófaktort hordoz, a hűtött termoterápiás prosztatakezelés, ami az úgynevezett TUMT-beavatkozás. Ami létezik 2002 óta, azaz 18 éve. Az érsebészetet is jobban kellene támogatni, itt is vannak a fémalapú beépített értágítók, amelyeket már modernebb, teljesen felszívódó szerkezetekkel lehetne kiváltani. Illetve az amputációk helyett a modernebb érsebészeti beavatkozásokat kellene magasabb finanszírozással támogatni!

M. L.