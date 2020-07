Élhetetlen a Lánc utca környéke – panaszolja olvasónk

A Postabontásban megjelent, Felsőbalokány utcát érintő probléma nem egyedi – kezdi levélírónk.

A Lánc utcai épületegyüttesnél is hasonló a helyzet. Azzal a különbséggel, hogy ott önkormányzati bérlakásokban élnek azok, akik miatt élhetetlenné vált a környék. Szemét, állandó a hangoskodás, veszekedés, egy perc nyugalmuk sincs a békés életre vágyóknak. A lakások eladhatatlanok, költözni hiába is szeretnénk innen, nem tudunk. Az önkormányzat előtt is ismert a probléma, még sincs hatékony intézkedés. Örülnénk, ha komolyabban vennék ezt a problémát, ami ezek szerint nem csak a mi utcánkat érinti.

