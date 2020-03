Elmaradt a rámpa a lépcső mellől – panaszkodik olvasónk

A pécsi Kertvárosban egy tízemeletes társasházban élek – kezdi levelét egyik olvasónk.

Mozgáskorlátozott vagyok – nem vagyok ugyan kerekesszékhez kötve, de gyakran használok segédeszközt a közlekedéshez, mert másképp nem tudnék kimozdulni és eljutni a ­boltig, gyógyszertárig, orvosig a lakásból.

Egészen idáig nem is ütköztem semmilyen akadályba, miután a társasház bejáratához vezető lépcső mellett egy rámpa is húzódott. Azon én is és a gyermeküket babakocsiban szállító anyukák is könnyedén fel tudtak sétálni. Nemrégiben azonban felújították a bejárati lépcsőt. Rámpát viszont nem építettek hozzá. A lakásszövetkezetnél érdeklődtem, hogy ez hogyan fordulhat elő, amire az volt a válasz, hogy így szólt a megrendelés. Állítólag módosításra már nincs lehetőség, tehát marad a lépcső, rámpa nélkül. Számomra ez annyit jelent, hogy vagy segítséggel tudok csak kimenni, illetve bejutni a házba, vagy pedig kikászálódok a járművemből és valahogy azt le-, illetve felrángatom magam után az öt lépcsőfokon.

A lépcsőházban már megoldott az akadálymentesítés, hiszen van lift, a lakásomig való eljutás eddig is és ezután is megoldott. Érthetetlen számomra, hogy akkor, amikor az akadálymentes környezet egyre fontosabb része napjainknak, amikor mindenütt ennek megvalósítására törekednek, egy társasházban megszüntethetik a rámpát. Mert valaki elfelejtette oda tervezni?

