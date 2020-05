Elvitték a padokat a buszmegállóból – panaszolja olvasónk

Épül a bicikliút Pécsen, a Nagy Imre úton, javában folynak a munkálatok, ezt minden nap tapasztalom, hiszen ott lakom – kezdi levélírónk.

Nem is ez zavar, hanem az, hogy nemrég felszedték az utcában lévő buszmegálló előtti padsort is. Állítólag egy lakó kérte, hogy vigyék el az ülőalkalmatosságokat, csak azt nem értem, miért. Nagy szükség volt a padokra, mert a környéken sok üzlet, drogéria és gyógyszertár is van, az idős lakóknak pedig bevásárlás után jó volt megpihenni kicsit. Az árnyékban voltak, így még nyáron is kellemes volt ott üldögélni. Persze a fedett buszváróban is vannak székek, de nyáron, amikor odasüt a nap, az a hely olyan, mint egy üvegkalitka, nagyon hamar felmelegszik, és szinte alig lehet megmaradni ott. Nem értem, hogyan történhetett meg, hogy egy ember miatt elvitték az összes padot. És neki is mi indoka volt rá, hogy ezt kérje? A többi lakónak miért nem volt ebbe beleszólása? Legalább egyet meghagyhattak volna, már az is hatalmas segítség lett volna. A környéken minden más buszmegállónál ott vannak a padok, csak innen hiányoznak. Reménykedem benne, hogy talán lesz valami megoldás és előbb-utóbb visszakerülnek a helyükre, mert sokaknak hiányoznak.

