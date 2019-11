Fákat vágnak ki a kerékpárúton – panaszolja olvasónk

A megyeszékhelyen az elmúlt időszakban rengeteg kerékpárút épült, sok helyen pedig még most is dolgoznak rajta – kezdi levélírónk.

Kertváros sem maradt ki ebből a hullámból, a Nagy Imre úton már el is kezdték a munkálatokat. A kerékpárút éppen a házunk előtt fog elmenni, láttam is, hogy kijelölték a nyomvonalát. Azt már előre le szeretném szögezni, hogy örülök a kerékpárútnak. Szerintem nagyon jó, hogy ezzel ösztönzik az embereket, hogy hagyják otthon az autóikat, és biciklire pattanjanak, hiszen egészségesebb és környezetkímélőbb ez a fajta közlekedés. Azzal viszont már vannak problémáim, ahogy ezt az építkezést intézték, a beruházás miatt ugyanis több fát ki fognak vágni.

Érdekes, hogy a kerékpár­út célja pont a környezetvédelem lenne, erre kivágják a fákat. Remélem, nem csak én érzem ebben az ellentmondást. Arról nem is beszélve, hogy sok lakásnak biztosítanak nyáron árnyékot ezek a növények. A szomszédom is mesélte, hogy náluk nincsen légkondi, a legforróbb napokon egyedül az ad enyhülést, hogy a fák miatt nem tűz be a nap. Már most fél attól, mi lesz, ha kivágják a fákat.

Ráadásul semmiféle lakossági fórumot nem tartottak, ahol megkérdezték volna a véleményünket a beruházásról. Pedig igen jelentős mértékben érint ez minket! Úgy talán meg lehetett volna akadályozni, hogy a fák essenek áldozatul az építkezésnek. Biztos vagyok benne, hogy lenne más megoldás is, sőt nekem lett is volna ötletem. A járda ezen a szakaszon elég széles, egyszerűen csak fel kellett volna osztani két részre: az egyik a gyalogosoké, a másik a bicikliseké. Sok helyen van példa hasonlóra, és ezzel is mindenki jól járt volna. A gyalogosoknak bőven elég lenne a járda fele, a biciklisek is kényelmesen elférnének, és még a fákat sem kellene kivágni – mindenki nyert volna egy ilyen megoldással.

