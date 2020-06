Fedett kerékpártárolók is kellenének olvasónk szerint

Jó lenne, ha lennének megfelelően kiépített, esetleg esőtől védett helyek, nem kellene oszlopokhoz, kerítésekhez láncolni a bicikliket.

Légszennyezettség kapcsán fontos lenne a belvárosban a közlekedési terhelés csökkentése, és az elektromos buszokra való áttérés, valamint az is, hogy minél több fát ültessünk – volt olvasható a nyilatkozat a közelmúltban a DN hasábjain.

Sajnos minden évben vannak időszakok, amikor rendkívül szennyezett a városunk levegője. Szerintem ezen nem nagyon lehet csodálkozni, ha csak azt nézzük, hogy milyen hatalmas a forgalom a belvárosban, vagy a várost átszelő 6-os úton milyen rengetegen közlekednek. Az elektromos busz jó ötlet, ahogy a faültetés is. Mindemellett szerintem a kerékpárút-hálózat további fejlesztése is komoly előrelépést jelentene. Mert vannak ugyan kijelölt bicikliutak, de sok esetben nem a legideálisabbak a körülmények – mert a gyalogosokat kell kerülgetni például –, ezért nem is szívesen használják ezeket a szakaszokat a bringások. Kerékpártárolóra is sokkal több helyen lenne szükség. Ha lennének megfelelően kiépített, esetleg esőtől védett helyek, nem kellene oszlopokhoz, kerítésekhez láncolni a bicikliket – várható -e vajon ebben előrelépés?

Nagyon kíváncsi lennék ezen kívül egy olyan statisztikára, hogy a Pécsikék mennyire népszerűek. Ahogy az elektromos robogók kihasználtsága is érdekes adat lehet. Most, hogy a vége felé tart a járvány, gondolom, vagyis inkább remélem, hogy újra egyre többen kezdik ezeket a közlekedési eszközöket használni.K. P.