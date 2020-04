Felháborító a kapzsiság! – fakadt ki olvasónk

Levélírónkat felbosszantotta, hogy a piacokon a zöldségárusok megemelték egyik napról a másikra azon zöldségek árát, amik gyógyhatású termények.

A DN április 9-i számában olvastam a „Betartják a piacon az előírt rendeleteket, óvatosan vásárolunk” című beszámolót. Természetesen nem a cikk miatt, hanem az abban megjelenített objektív anyagi megállapítások háttere miatt vagyok felháborodva. Előzményként tudjuk, hogy a pécsi önkormányzat – véleményem szerint szükségszerűen és helyesen – bezárta a vásárcsarnokot, egyben szétosztotta a bevásárlóhelyeket a város többi pontjára, így a kertvárosi és az uránvárosi piac területére is.

Családom tagjai mind veszélyeztetettek életkorunk, továbbá súlyos krónikus betegségeink miatt, ezért – és a gyermekünk maximális segítségének hála, amit nagyon köszönünk – nem járjuk a várost bevásárlás miatt sem.

Tanulmányaink során beszerzett tapasztalatok alapján, a több 10 éves betegségeinkre akkor kapott gyógyszereket igyekeztünk, és igyekszünk most már profi módon kiváltani gyógyhatású termékekkel, elég jó sikerrel.

A gyógynövény rendszeres fogyasztása megelőző hatással bír, míg egy váratlan megbetegedésnél természetesen a maximális erővel rendelkező gyógyszeripari termékek a már kialakult betegségre sokkal hatékonyabbak.

Engem az háborított fel a legjobban, hogy a piacokon a zöldségárusok mi alapján emelték meg egyik napról a másikra azon zöldségek árát, amik köztudomásul gyógyhatású termények. Így például a gyömbérről köztudott, hogy szinte az egyetlen olyan fűszer-, egyben gyógynövény, ami az emberi szervezet immunológiai hatását nemcsak, hogy erősíti, hanem megtartja. Az eddigi 999–1400 Ft/kg ár most hirtelen miért lett 3490–3700 Ft/kg? Napi 2 dkg gyömbér folyamatos elfogyasztása életmentő. Lehet, hogy az áremelés indoka az, hogy betartjuk a napi 2 dkg/fő fogyasztást?

A következő antioxidánst tartalmazó növény a fokhagyma, aminek kilogrammonkénti ára az eddigi 999 Ft helyett szintén egyik napról a másikra valami oknál fogva 1590–2290 Ft-ra emelkedett. Az egyébként fűszernövény természetes antibiotikumot tartalmaz, akárcsak a kedvelt fűszernövényünk, a szintén antioxidánst és természetes antibiotikumot tartalmazó vöröshagyma, amelynek 179–200 Ft-os értékmérője szintén megugrott 320–350 Ft/kg árra.

A karfiol az emberi szervezet 8 védekezési mechanizmusát támasztja alá, segíti elő. Rák elleni hatása van, javítja a vérnyomást, a vese működését, így közvetetten a szív működésére is kihat. Gyulladásgátló, így jelentősen hat az immunrendszerünk helyes irányba való terelésére is. Vitaminbomba, fontos ásványi anyagokat tartalmaz. Meg tudja nekem valaki magyarázni, hogy mi az oka az egyik napról a másikra 600–750 Ft/kg ár 990–1490 Ft/kg-ra való ugrásának?

Csak megjegyzésként: ugye az idén télen nem fagyott el nálunk sem a 299 Ft-os banán – most 550 Ft –, sem a 270 Ft/kg-os narancs, ami most 399–550 Ft/kg. Ezek a gyümölcsök is rendelkeznek gyógyhatással, csak ugye ezek nem nálunk teremnek!

A vásárcsarnok bezárásával egyetértek, csak az jutott eszembe, hogy Madách Imre: Az ember tragédiájában már jellemezte a mai helyzetet, nevezetesen: „Túl sok az eszkimó, kevés a fóka.” Dr. D. P.