Felújítást ígértek, átverés lett a vége – írja olvasónk

A Postabontás rovatban olvashattuk nemrég, hogy Kertvárosban nyílászárócserére ajánlkozók csengetnek be a lakásokba, és vernek át jellemzően idős embereket. Sajnos, mi is a csalók áldozatává váltunk. Idős férjem egyedül volt otthon, amikor becsengettek hozzá az ismeretlenek – kezdi levélírónk.

Felajánlották a férfiak, hogy a nyílászárókat felújítják. Férjem azt gondolta, hogy a társasház valamilyen közös ügyéről van szó, ezért nem is gyanakodott velük kapcsolatban, beengedte őket. A felmérést valamilyen egyszerű eszközzel – ami lehet, hogy nem volt más, mint egy okostelefon – elvégezték néhány perc alatt, majd közölték, hogy 170 ezer forintért el tudják végezni a munkát. A feltétel mindössze annyi, hogy fizessen be 80 ezer forint előleget. Férjem az ajánlatot elfogadta, de közölte, hogy nincs ennyi készpénz nála, csak 30 ezer forintot tud fizetni. Hozzátette, hogy másnap el tud menni a bankba, hogy a különbözetet felvegye. Az ismeretlenek felajánlották neki, hogy szívesen elviszik autóval. Ebben meg is állapodtak: a férjem átadta a 30 ezer forintot, és kapott egy papírt, ami se nem nyugta, se nem pénzátvételi bizonylat, csak egy egyszerű papír, amin szerepel az előleg összege.

Miután az ismeretlenek távoztak, a párom kisvártatva rájött, hogy valami nem stimmel ebben a történetben. Elmesélte részletesen, hogyan zajlott az eset, és én is megerősítettem abban, hogy bizony átverés áldozatává vált. Megnéztem a bizonylatot is, amit kapott: az iraton egészen apró, csak nagyítóval látható apró betűkkel az is fel van tüntetve, hogy az elállásra vonatkozó tájékoztatót is átadták a megrendelőnek. Természetesen ilyen tájékoztatót nem kaptunk.

Még aznap felhívtuk a céget és közöltük, hogy a megrendelést visszamondjuk és kérjük vissza a befizetett 30 ezer forintot. A válasz az volt, hogy a pénzt nem fizetik vissza. Egyúttal levelet is írtam, amelyben arra is hivatkoztam, hogy a cég magatartása véleményem szerint a jó erkölcsbe ütközik. Hiszen az, hogy egy idős embert ily módon becsapnak, erkölcsös magatartásnak egyáltalán nem nevezhető.

Ami még érdekessége a történetnek, hogy másnap visszajöttek azok, akik a „felmérést” végezték, és vitték volna a férjem a bankba. Mondtuk, hogy mi a megrendeléstől való elállás kapcsán már tárgyalásban vagyunk a cégükkel – erre odébb álltak, ők is megerősítették, hogy a befizetett pénzt nem fogjuk visszakapni. Kifelé menet pedig a postaládánkba bedobtak egy cetlit, ami szintén nem szabályos pénzátvételi bizonylat, amin összegként a 30 ezer forint szerepel. Gyanítom, ezzel is védeni próbálják magukat. A fogyasztóvédelmi egyesületnek is beszámoltam az esetről és fontolgatom, hogy a rendőrségen is feljelentést teszek.

Egyben óvatosságra intek mindenkit, főként az egyedül élő, idős embereket! Nem lehet elégszer elmondani, hogy ismeretlen és rámenős embereket semmilyen körülmények között nem szabad beengedni a lakásunkba.

