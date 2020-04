Fölösleges a méltatlankodás – írja olvasónk

Úgy tűnik, a mai helyzet sok emberre rossz hatással van – véli olvasónk.

Sajnos megtapasztaltam, hogy egy semmiség miatt bárkiből lehet fúria. Viszonylag friss jogosítványosként hajtottam ki egy uránvárosi üzlet parkolójából, és bár balról jött egy biciklis „hölgy”, jókora távolság volt köztünk (kb. 30-35 méter).

A közeli lámpa még javában pirosat mutatott, nem lett volna értelme padlóig nyomni a gázt, ekkor azonban egy visító hang törte meg a csendet: „Takarodj el innen, ha már kihajtottál elém!”

Nem csak én döbbentem meg, de a férjem is mellettem. Több gondolat is megfogalmazódott bennem. Az egyik, hogy bőven megtehettem, hogy úgymond kihajtok elé, nem volt még olyan közel, pláne nem egy versenyautóval jött ugyebár. A másik, hogy hova siessek utána, ha piros a lámpa? Ő is ott állt mögöttem, míg zöldre váltott… Ezen kívül az is eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha én nem egy 40 körüli nő vagyok, hanem egy „hármas­szekrény”, és nem hagyom annyiban ezt a megnyilvánulást.

Erre mi azt szoktuk mondani, nem akadt még emberére az illető. Tévedés ne essék, semmi rosszat nem kívánok neki, csak hogy egyszer nyissa fel valaki a szemét: nem viselkedhet így. Pláne, hogy én a heti egyszeri bevásárlásomat intéztem, ő meg – sok más emberhez hasonlóan – sajnos valószínűleg csak úgy biciklizgetett a napsütésben, fittyet hányva a kérésre, hogy Maradj otthon!

