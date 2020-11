Gondot okozna a parkolási rend – hívja fel a figyelmet olvasónk

Az új pécsi parkolási rendeletben tervezett módosítások lehetetlenné teszik az itt lakók életét azzal, hogy megszüntetik a fél- és egyórás behajtási engedélyeket, és csak napit lehet vásárolni.

A belvárosban van sok iskola, szálloda, hivatal, ezeknek mind biztosítják a behajtást árufeltöltésre, parkolásra. Ugyan egyes esetekben időkorlátozással, de lehetőséget kapnak a működésre és elérésre.

Ezzel szemben az itt lakóknak nem lesz erre lehetőségük, hacsak meg nem veszik a borsos egész napos belépőt. Az itt élőknek is vannak fontos elintézni valóik, amelyekhez mások segítségét kell igénybe venni, és nekik be kell jönni kocsival. Ez legtöbbször 5-10 perc, de fél vagy egy óra alatt gyorsan elintézhető. Egy pár példa: ételhordás, élelmiszer-bevásárlás, szállítás, szerviz. Vagy esetleg, ha vásárol az ember valamit (pl. hűtő, bútor). Eddig is nehezen hozták be az engedély miatt, sokszor megtagadták a kiszállítást.

A régi belvárosban sok idős, nehezen mozgó nyugdíjas él, azoknak még több szüksége van családi segítségre. Szállításra, orvoshoz vitelre, bevásárlásra. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a családtagok meglátogatják idős hozzátartozóikat, a lakásban segítenek takarítani stb. Hozzák az unokákat, dédunokákat, hogy láthassák egymást. Ne adj Isten, öreg, szintén nehezen mozgó barátok látogatnak meg. Ezek nem gyakoriak, és nem is egész napos tartózkodások.

Megoldási javaslat: lehessen ki nem töltött behajtási engedélyt vásárolni az övezetben lakóknak, akik átadják az általuk beengedni kívánt gépkocsinak az engedélyt. Így ellenőrizhető a legjobban, hogy ki hajt be. Az egész napos behajtási engedély arra ösztönöz, hogy itt tartsák, parkoltassák a kocsijukat, ha megéri.

