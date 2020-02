Hamarosan itt a medvehagyma – írja olvasónk

Ha lassan is, minden nap közelebb leszünk a hőn várt tavaszi sétákhoz, kirándulásokhoz.

Az előjelek szerint a természet már gondoskodott az újjászületésről. Elsőként a hunyorfélék tették tiszteletüket, már karácsony tájékán bókoltak az avar fölött. A hóvirág nem akart késlekedni, január végén hosszas bimbózás után bontotta ki szirmait. A kankalin sem kívánt lemaradni, belesárgult az igyekezetbe, annyira meg akarta magát mutatni a többieknek, a madárfüttyös világnak.

Valami mégis hiányzott a tavaszi hírnökcsapatból, a medvehagyma. Ő egy kicsit késlekedett, de nem lustaságból. Kivárta, míg számára is eljő a kedvező idő. Hiába volt fagy és meleg, nem bújt elő avartakarójából. Február elejétől viszont ketyegett az ő biológiai órája is. Frissen, üdén, de nem hivalkodva, hegyes levélkéjével utat tört magának a lehullott falevelek között. Megmutatta, ő is része a tavaszi ébredésnek. Kibontotta hegyesre sodort levelét, várva a medvehagymatársak megjelenését. Ők majd csak később csatlakoznak a bátor, magányos hírnökhöz, aztán örömünkre együtt alkotnak kisebb-nagyobb, látványnak is csodálatos zöld szőnyeget.

Tóth Béla