Házat se bontunk, amíg nincs új – írja olvasónk

A Postabontásban és az SMS-rovatban megjelent vélemények azt tükrözik, hogy sokan sérelmezik a pécsi vásárcsarnok ideiglenes bezárásának a tervét.

Szerintem sokunk számára egyértelmű, hogy egy házat nem kezdünk el bontani addig, amíg nincs meg a másik, ahová költözhetnénk. A vásárcsarnok esetében is ugyanez a helyzet.

Ha azonban mégis minden kötél szakad, és átmeneti megoldást kell találni, akkor nincs is időszerűbb alkalom, hogy a keleti városrészben megnyisson egy nagyobb piac, vagy csarnok. Többen szóvá tették már azt is a DN hasábjain, hogy a város valamennyi részén működnek ilyen létesítmények, kivéve itt, nálunk, a város keleti részén. Pedig a nagy hipermarket mellett hely és megfelelő számú parkolóhely is lenne bőven.

Ha pedig elkészül az új vásárcsarnok a központban, ez a keleti városrészben létesülő is megmaradhatna – a környező kisebb falvakból, illetve az itteni családi házakban megtermelt felesleget árusító eladóknak nagyon nagy könnyebbséget jelentene, hogy nem kellene buszokra átszállva cipekedniük, és ugyanígy, nekünk vásárlóknak se kellene hatalmas szatyrokkal közlekednünk a helyi járatokon, egy nagyobb bevásárlást követően. Kérem a város vezetését, fontolja meg a javaslatot!

Név és cím a szerkesztőségben