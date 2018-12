Helyet cserélhetnének a klinikák – javasolja olvasónk

A Dunántúli Naplóban olvashattuk az urológiai klinika liftjével, az intézmény tervezett költözésével kapcsolatos információkat, illetve több olvasói észrevétel jelent meg a témával kapcsolatban az utóbbi időszakban.

Én évtizedek óta, betegségemből kifolyólag, rendszeres látogatója vagyok a klinikának, meghatározott időközönként kell megjelennem a szokásos vizsgálatokon. Régebben volt egy szerkezet, a korlátra erősítve, ami segítette a mozgáskorlátozottak feljutását az emeletre. Szerintem néhány százezer forintnál ez nem kerülhet többe – még azt se tartom kizártnak, hogy a betegek hajlandók lettek volna összedobni az összeget.

Persze most már késő ezen rágódni – azonban csak abban az esetben, ha a klinika valóban elköltözik hamarosan és arra nem kell még hosszú éveket várni. Sajnos, a mostani állapotok ideálisnak korántsem nevezhetők. A váróban nagyjából negyven ülőhely található, sokszor szerintem kétszer ennyi a várakozók száma. Nem biztos, hogy mind betegek, hiszen van, akiket családtagok elkísérnek. Ennek azonban szerintem nincs is jelentősége – az biztos, hogy kicsi a váróhelyiség. Mindössze egy-egy mellékhelyiség áll a férfiak, illetve a nők rendelkezésére – nem túl jó érzés a vizelet gyűjtésére szolgáló pohárral sorban állni. De az évek alatt ezt is megszoktuk már.

Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az orvosok és a mellettük dolgozó asszisztencia munkája példaértékű – rendkívül türelmesek a betegekkel, pedig ilyen körülmények között nem lehet egyszerű végezni a munkájukat.

Szeretném megjegyezni azt is, hogy bennem pár évvel ezelőtt már az is megfogalmazódott, hogy helyet cserélhetne az épület földszintjén található fül-orr-gége klinika és az emeleten lévő urológiai klinika. Hiszen előbbiben, ahogy a várakozók létszáma alapján én látom, sokkal kevesebb a beteg. Viszont a hely nagyobb. Ráadásul az urológiai problémával küzdő, betegségükből kifolyólag sokszor valóban szinte járásképtelen embereknek nem kellene lépcsőt mászniuk. Név és cím a szerkesztőségben

