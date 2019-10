Helyi is lehetne a távolsági busz – véli olvasónk

Egy kézbe kerülnek a távolsági buszok – olvashattuk a hírt, kezdi levélírónk.

Minden átszervezéstől azt várja el az egyszerű állampolgár, hogy valami jót is fog hozni a számára. Így vagyunk mi, pécsiek is azzal a bejelentéssel, hogy október 1-től az országban egyetlen állami társaság, a Volán Zrt. végzi a helyközi autóbusz közösségi személyszállítást. Dávid Ilona elnök-vezérigazgató szerint összehangolják a területi eltérő tevékenységeket. Megszüntetik a feltárt párhuzamosságokat. Egységesítik a szakterületek működését.

Mi, pécsiek abban reménykedünk, hogy a párhuzamosság megszüntetése azt is jelentheti, hogy visszaáll a régi rend. Azaz, hogy az egyazon útvonalon közlekedő, keleti vagy nyugati irányból érkező helyi és helyközi járatokat is igénybe lehet venni a pécsi helyi bérlettel. Azaz, a távolsági buszokra a városi megállókban is fel lehet szállni, ha mondjuk a buszpályaudvarig utaznánk. Illetve az is jó lenne, ha az ingyen utazó nyugdíjasok is felszállhatnak a távolsági járatokra ott, ahol a helyi buszoknak is van megállójuk. Például a Pécs és Komló közt közlekedő járatok esetében.

T. F.