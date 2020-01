Hiábavaló a sok figyelmeztetés – véli olvasónk

Az év első napjának főbb hírei ezúttal is arról szóltak, hogy milyen sok baleset történ pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata miatt országszerte szilveszter éjjelén – kezdi levélírónk.

A Postabontásban a minap megjelent levél írójának igaza volt – hiába az előzetes figyelmeztetés, minden évben történnek kisebb-nagyobb balesetek. Megdöbbentő az az adat is, hogy több mint 200 embert szállítottak túlzott alkoholfogyasztás miatt kórházba a mentők, és köztük voltak kiskorúak is szép számmal. Megint csak a Postabontásban olvasottakra szeretnék visszautalni – felvetette valaki a kérdést nem egyszer, hogy mit ér a jogszabály, ha annak betartatása lehetetlen. A mentők szilveszteri statisztikájából is látható, hogy a 18 év alattiak számára nem jelent semmilyen akadályt, hogy szeszes italhoz jussanak. És ez nem csak szilveszterkor, de az év minden napján tapasztalható.

L. T.