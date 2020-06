Hiányoznak az utcanévtáblák – írja olvasónk

Tudom, hogy a koronavírus-járvány és az azt követő időszak okozta gondok megoldásánál nem a legfontosabb az utcák elnevezése körüli problémák rendezése – kezdi levélírónk.

De ha már a kormánynak a sok más mellett arra is kiterjedt a figyelme, hogy a Trianon 100. évfordulója alkalmából vármegyék nevét megváltoztassa (lásd: Csongrád megye helyett, Csongrád-Csanád megye), akkor talán nem ártana a városokban is helyére tenni az utcák, utak elnevezéséről szóló táblák körüli hiányosságokat. A napokban polemizált valaki a médiában az utak és utcák elnevezése közötti különbségről. (Ha ez már régebben megtörtént volna, akkor nem kellett volna megváltoztatni a Szent Borbála hídhoz vezető Szent Borbála utat. A Pécs-Szabolcson lévő, eredetileg Szent Borbála utcának nevezett Borbála utca lakói ugyanis visszakövetelték a Szent előnevet és ezért kellett a Szent Borbála út nevét megváltoztatni.) Ugyanilyen dilemma az utca, és sor elnevezése közti különbség. Utcának nevezik azt, amikor mindkét oldala lakott. Sornak pedig, amikor csak egyik oldala. (Ilyen Budapesten például a Városliget melletti Ajtósi Dürer sor.) Még rosszabb a helyzet, amikor a sor mellé még odateszik az utca elnevezést is. (Igaz, hogy akkor a Búzavirág utcaiak és talán sokan mások, akik féloldalas utcában laknak, joggal kérhették volna a sor elnevezést.)

Ha már itt tartunk, talán az is elvárható lenne az új pécsi városvezetéstől, hogy végre helyére teszi az utcanévtáblákkal kapcsolatos problémákat a városban. Számtalan utca elején és végén is hiányoznak ezek a jelölések. Ha már hiányoznak, legalább a házszámtáblák lennének egységesek, házszám és utcanév feltüntetésével.

Vannak országok, ahol a házszámtábla mellett, alatt egy más színű táblán még a helyrajzi szám is fel van tüntetve. Békés városa még erre is rátett egy lapáttal. Egy pályázat útján nyert pénzből az összes házszámtáblát lecserélte – és ha már lúd, legyen kövér – nemzeti színűre.

Frantó