Hiányzik a visszatartó erő a kéregetők számára – írja olvasónk

Ahogy beköszöntött a jó idő, a kéregetők is egyre többen vannak a pécsi belvárosban – kezdi levélírónk.

Én már korábban is szóvá tettem a Dunántúli Napló sms-rovatában, hogy reggelente a vásárcsarnoktól a Kossuth térig nem tudok úgy eljutni, hogy legalább hárman ne állítanának meg, pénzt kérve. Azért érdekes ez számomra, mert más városokban nem tapasztalok ehhez hasonló jelenséget. Egerben jártam például a minap – se hajléktalant, se kéregetőt nem láttam az utcákon. Ugyanezt Debrecenről is el tudom mondani. Nem tudom, hogy ott hogy csinálják, persze feltételezhető az is, hogy csak nekem volt szerencsém.

Vannak, akik azt hajtogatják, hogy a szigorúbb fellépés az egyetlen megoldás, büntetni kellene már az első alkalommal is a kéregetőket, vagy azokat, akik a padokon italoznak, hangoskodnak. Ideig óráig persze megszüntethető ezzel a módszerrel is a probléma, de másnap, harmadnap minden ott folytatódik, ahol abbahagyták. Mert gondolom, a bírságot nincs miből behajtani, így visszatartó erő se várható tőle. Érdekelne az is, hogy télen, a hidegben hol vannak ezek az emberek? Nem hiszem, hogy hajléktalanszállón. És akkor miből élnek?

P. L.