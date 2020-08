Hol vannak a bazárosok? – kérdezi olvasónk

Pécsett, a keleti városrészben, még a múlt évben is – igaz, akkor már jóval kevesebb alkalommal, mint korábban de – jöttek a bazáros árusok a Pákolitz művelődési házba, szombatonként 9-12 óráig.

Hozták a lakosság részére a kedvező árfekvésű áruikat. Mindenki örült, mert a kisebb keresetű emberek és kisnyugdíjasok is be tudtak vásárolni. Most hiába várjuk ezt a lehetőséget.

Érdeklődésünkre elszomorító válaszokat kaptunk. Szeretnénk, ha lenne újra bazár!

