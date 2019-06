Homokozó helyett gaztengert látunk – sopánkodik olvasónk

Vendégeim voltak a minap – ők is megjegyezték, hogy korábban milyen szép volt a környezetünk, most pedig mennyire elhanyagolt – vetette papírra levélírónk.

Pécsett, a Radnóti utca 5. és 7. számú épületek között régebben volt egy kisebb játszótér homokozóval. Ezt nemrég megszüntették és helyette egy parkot alakítottak ki a területen.

Korábban rendezett volt ez a környék – érdemes megnézni, hogy most milyen állapotok uralkodnak. A terület olyan, mintha dombokkal, völgyekkel lenne tele – a park kialakításakor így sikerült a földet elteríteni. Ennél azonban nagyobb baj, hogy a gaz, köztük a parlagfű is elkezdett növekedni. Nagyjából húsz centiméteres, és rengeteg van belőle. Olyan, mintha elvetették volna itt a gyomnövényt.

Attól tartok, hogy ha el is jutnak odáig, hogy rendbe tegyék ezt a területet, akkor is kaszával érkeznek majd a munkások, ami szerintem nem jó megoldás. Gyökerestül kellene kitépni a gyomot, hogy utána ne terjedhessen tovább. Vendégeim voltak a minap – ők is megjegyezték, hogy korábban milyen szép volt a környezetünk, most pedig mennyire elhanyagolt. Szégyenkeznem kellett.

Név és cím a szerkesztőségben