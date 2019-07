Hónapok óta tartanak a munkák – sérelmezi olvasónk

Kész akadálypálya Pécsen a Mártírok útja a gyalogosoknak, autósoknak, buszoknak egyaránt – kezdte irományát levélírónk.

Kész akadálypálya Pécsen a Mártírok útja a gyalogosoknak, autósoknak, buszoknak egyaránt. Már hónapok óta tartanak a felújítási munkálatok – ha jól emlékszem, márciusban kezdték –, és ha minden igaz, augusztus végén fognak csak vele végezni. Én leginkább gyalog és busszal járok arrafelé, így azt tapasztaltam, hogy a buszmegállókat például több helyen is kicsit arrébb helyezték. Először természetesen a megszokott helyen várakoztam, és nagyon meglepődtem, amikor a busz jó pár méterrel előttem állt meg. Azóta persze már megszoktam, hogy nekem kell máshova mennem. Azt tanácsolom másoknak is, hogy most ne a szokásaikra hagyatkozzanak, mert a végén még elmegy a busz az orruk előtt.

A busznak pedig szlalomoznia kell a lezárt szakaszok között, sokat kell várakoznia, amikor szemből jönnek a kocsik. Gondolom, ezzel a problémával az autósok is megküzdenek. Még jó, hogy ők azért tudnak másik útvonalat is választani. Gyalogosként sem egyszerű a közlekedés, mert több helyen a járdát is felbontották.

Az egyik közeli utcában lakom, és reggelente sokszor arrafelé mennek el a munkagépek. Igaz, akkor általában már fent vagyok, de a zaj akkor is nagyon zavaró az amúgy csendes környéken. Persze tudom, hogy a felújítás sok gonddal jár, és eddig türelmesen is vártam. És nagyon remélem, most már tényleg csak pár hétig kell elviselni a munkálatokat.

