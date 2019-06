Hosszú sor kígyózik a postán – szögezi le olvasónk

Immár második napja hiába megyek a Varsány utcai postára, nem tudom elintézni, amit szeretnék – kezdte levelét olvasónk.

Egyetlen oka van: rengeteget kellene várakoznom, hogy sorra kerüljek. Ezért minap is úgy döntöttem, hogy sarkon fordulok és kijövök.

Egyik nap szinte az utcán állt a sor, olyan sok volt az ügyfél. Persze ez nem egyedi jelenség, többször tapasztalni hasonlót. Úgy tudom, hogy most éppen számlálják a forgalmat, sorszámot is osztogatnak – reményeim szerint azzal a céllal, hogy a helyzetet végre normalizálják.

A történetem lényege, hogy hétfőn, amikor először próbálkoztam lottózni, illetve sorsjegyet vásárolni, be se álltam a sorba. Mert olyan végeláthatatlannak tűnt a kígyózó tömeg. Másnap már kevesebben voltak, amikor odaérkeztem, de sajnos ekkor se jártam sikerrel. Lottózni nem tudtam, és sorsjegyet ezúttal se vásároltam. Az ötből nyitva lévő két ablak közül ugyanis erre csak az egyiknél nyílt lehetőség. A másiknál leveleket lehetett feladni, csekkeket befizetni stb. Beálltam tehát ahhoz az ablakhoz, ahol azt reméltem, hogy el tudom végre intézni, amit szeretnék. Igen ám, de előttem a sorban valaki lakásbiztosítási ügyét intézte. Kárt jelentett be. Mert a posta, mint tudjuk, biztosításokkal is foglalkozik. Néhány percnyi várakozás után megkérdeztem, meddig tart az ügyintézés – kiderült, hogy nagyjából 20 percet vesz igénybe, tehát addig kellett volna várakoznom. Erre nem voltam hajlandó.

Korábban is volt már részem abban, hogy legalább negyed órát várakoztam, mire az előttem lévő ügyfél végzett: ő éppen állampapírt vásárolt, mert a posta ezzel is foglalkozik. Meg persze édesség árusításával is…

A Varsány utcai postán a pénztárral együtt összesen öt ablak található – érdekelne, hogy miért csak kettő van ezek közül nyitva általában? Érthetetlen! Köztudott, hogy itt jellemzően nagy a zsúfoltság, a Postabontás rovatban is panaszkodtak már mások is korábban. Nem tudom, mit hoz majd a forgalomszámlálás, de az biztos, hogy az átszervezés elengedhetetlen.

