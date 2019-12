Idén se kapunk karácsonyfát – sérelmezi olvasónk

Kedden reggel nagy örömmel olvastam a Dunántúli Napló címlapján, hogy szép tizennégy méteres fát állítanak a Széchenyi téren – kezdi levélírónk.

Örömömet csak fokozta, hogy a Budai külvárosból érkezett a felajánlás. A tudósításból megtudhattam, hogy: „az elmúlt évekhez hasonlóan felállítanak egy-egy fenyőfát a városgondnokság munkatársai Uránvárosban és Kertvárosban is!” Nesze neked keleti városrész! Eddig sem kaptunk soha semmit, úgy látszik ez így marad az újonnan megválasztott önkormányzat alatt is! Hamar tudomásunkra hozzák az illetékesek, hogy nem akarnak továbbra sem törődni ezzel a városrésszel.

Maradunk továbbra is másodrendű polgárai, de inkább csak adófizetői a városnak. Talán azok, akik innen jutottak be a képviselő-testületbe, most megmutathatták volna, hogy nem érdemtelenül szavaztak rájuk. De úgy látszik, továbbra is csak sík terep marad ez a városrész. Ha még fát sem kaphatunk, akkor ne is reménykedjünk, hogy valaha is lesz a Budai vámnál nemhogy vásárcsarnok, de még „kispiharc” – mert így hívták az emberek – sem.

Cs. A.