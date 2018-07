Idős lakók kontra fiatalok: mégis mire gyűjtenek?

Az idősebb lakók a most beköltözőkre támadtak, hogy évek óta gyűjtögetik a közös költséget, új lakó ne szóljon bele a dolgokba. Levél.

Nemrégiben vettünk lakást kertvárosban. A lakás állapotával nincsen semmi gond, azonban a lépcsőház állapota katasztrofális. Sejtéseink szerint legalább 5-6 éve nem festettek ki, elhanyagoltak a közös területek, illetve a világosítás is korszerűsítésre szorul. Ma már nem kerül többe egy mozgásérzékelős világítási rendszer a hagyományosnál, és hamar nagyon sokat lehet vele spórolni.

Teljesen felesleges, hogy két emelet miatt tíz emeleten keresztül világítson a lámpa. Miután megtudtuk, hogy a háznak van bőven elegendő megtakarítása ezekre, észrevételeinket jeleztük a közös képviselőnek a lakógyűlésen, az idősebb lakók azonban nekünk támadtak, hogy évek óta gyűjtögetik ezt a pénzt, új lakó ne szóljon bele a dolgokba.

Tisztázzuk szélesebb körben is: a befizetett közös költségeket nem lehet kivenni, tartogatni minek? Karbantartásra, felújításra fizetjük. Az új lakó is tehet javaslatot, hiszen a lakás előző tulajdonosa is fizette a közös költséget. Ha szigetelés van, műanyag nyílászárók vannak, minden nagyobb felújításra külön gyűjt a ház, akkor egy festést, és egy olyan korszerűsítést ne sajnáljunk már, ami jóval gazdaságosabb további fenntartást biztosít. Az idősebbek gondolják át: mégis mire gyűjtögetnek? V. K.