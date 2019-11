Idősotthont a tüdőszanatóriumból! – javasolja olvasónk

A minap a Dunántúli Naplóban megjelent, „Bérlakásban élnének az idősek” című cikkre reagálnék:

A bérlakásban élés lehet, hogy nyugaton megvalósítható a magas nyugdíjak esetén, mivel ebből az összegből telik a folyton változó bérleti díjakra, telik a folyamatosan szolgálatban álló ápoló személyzet fizetésére, esetlegesen a társalkodó, sétáltató, házvezető alkalmazására , a rezsi fizetésére stb.

De mire telik a magyar nyugdíjból? Azon kívül az idős ember lelki, szellemi, fizikai problémája sincs ezzel megoldva. Továbbra is elszigetelten él a félelmeivel, aggodalmaival, hogy mikor következik be az a pillanat, amikor már nem tud magáról gondoskodni. Szellemi leépülése is felerősödik a magányában. Ezen problémák megoldásában segítene egy emelt szintű nyugdíjas ház (itt még nem szükséges a rendszeres ápolás) – ez lenne az épület egyik szárnya. Az épület másik szárnyában létesülhetne az idősek otthona (ez már részleges ápolást biztosíthatna), valamint még egy szárny az elfekvő részleggel.

Pécsi viszonylatban mindez megvalósítható lenne a volt tüdőszanatórium épületében – mérete alapján: önfenntartó lenne és nagyszámú munkahelyet teremtő, környezete alapján pedig országos érdeklődés kísérné – biztosítva a telt házas működést.

Ezen épület már 2009 óta áll üresen , kitéve az enyészetnek. Mindehhez állami és önkormányzati részvétel lenne szükséges mind a kialakítását célzó pályázatok a megvalósításhoz, mind a működtetéséhez.

Az érintettek támogatását kérjük a cél elérésében: Baranya megyében is létesüljön egy megfizethető, színvonalas idősek otthona, ahol békés, nyugodt öregkort élhetnének az időskorúak.

