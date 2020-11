Időstaxi is nagyon kellene – veti fel olvasónk

A sajtóból értesültünk arról, hogy a két éve működő gyermektaxi-szolgáltatás veszélybe került, mert az ezt finanszírozó pályázat november végével lejár. Az egyesület továbbra is szeretné segíteni a családokat a munka és családi élet összehangolásában, ezért a pécsiek segítségét kérték, hogy tovább „roboghasson” a gyerektaxi.

Sok magánvállalkozó, és egy önkormányzati képviselő, valamint az önkormányzati testület is a zsebébe nyúlt, hogy a szolgáltatás tovább tudjon működni. A Pécsimami egyesületnek sikerült egy kilencszemélyes kisbuszt jelentős árkedvezménnyel megvásárolnia. E nemes kezdeményezés nagyon ráférne az idős, egyedülálló nyugdíjasokra is, akiknek gondot okoz, hogy eljussanak a háziorvoshoz, a kórházi ellátások igénybevétele, gyógyszer kiváltása stb. Különösen most, amikor tombol a járvány és az idős embereket óva inti, a miniszterelnöktől kezdve szinte az egész társadalom, hogy kimozduljanak a lakásaikból. A tömegközlekedést se ajánlatos igénybe venniük.

Az említett korosztály nem azt kéri a társadalomtól, hogy vásároljanak külön járművet a fent említett problémáik megoldására. Javaslom, hogy az önkormányzat kössön szerződést a városban tevékenykedő taxisokkal. Így az egyedülálló, mozgáskorlátozott nyugdíjasokról, akik nem rendelkeznek személygépkocsival, vagy nincs a családjukban, aki fel tudná vállalni a szállításukat, a város által létrehozott közhasznú társaság gondoskodna. Anyagi támogatói lehetnének, a gyermektaxi-szolgáltatást támogató vállalatok, az önkormányzati testület, és annak tagjai, a tiszteletdíjuknak bizonyos százalékának felajánlásával.

Frantó