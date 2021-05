Ilyen is lehet az anyák napja – írja történetét olvasónk

Nem sokat gondolkodtam, hogy másokkal is megosszam-e azt a kedves történetet, ami a pécsi Hajnóczy óvoda Katica csoportban történt velem. Kétgyerekes anyuka vagyok, s a nagyobbik unokámmal is átéltem hasonló ünnepeket. Ez most más volt!

Most is anyák napjára készültek az oviban, de a három és fél éves unokám titkolta a meglepetést. Eljött a nagy nap! A körülményekre való tekintettel most nem lehetett a szokásos ünnepséget tartani. Így az édesanyákat időbeosztással, egymás után tudták felköszönteni. Én nagyiként ebéd után mentem a kisunokámért. Ő nekem is el szerette volna énekelni a tanultakat. Az óvó néni ehhez hozzájárult. Az ajtó, ahol beléptem, már kívül is tele volt a gyerekek által rajzolt, festett kis szívekkel, virágokkal. A csodálatosan feldíszített szobában a padlón és függönyön is virágok voltak. Olyan volt, mint egy kis szentély. Nagy csokor orgonák illatozták be a helységet. Leültem, a kisunokám elém állt, pirosló arccal, kissé megilletődve. Andi néni bekapcsolta a halk zenét, és én a szemüvegem alól már nem láttam tisztán, amikor elhalkult a zene, már hallottam a kisunokám énekét, ami a szívemig hatolt – azután csak öleltük-öleltük egymást. A maszk eltakarta remegő számat. Közben a telefonokkal fotókat-videót készítettek, hogy az emlék megmaradjon. Köszönet az óvó néniknek és az óvoda minden dolgozójának ezért az élményért, az együttes munkáért és odafigyelésért!

Zsuzsa mama Képünk illusztráció.