Internet nincs, a falak szétverve – panaszolja olvasónk

A közelmúltban a meglévőnél korszerűbb, gyorsabb internetes hálózat épült ki a faluban, ahol élek.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter mélyrepülésbe kezdett

Örültünk a fejlesztésnek, hiszen sok olyan eszközt használunk a háztartásban, amelynek működése az internethez kötött. A szolgáltatóval fel is vettem a kapcsolatot. Azzal a szolgáltatóval, amellyel egyébként évek óta szerződésben állunk. A televíziót, a telefont, az internetet – mindent náluk fizetünk elő évek óta, tehát régi ügyfelek vagyunk.

A szolgáltatás megrendelését követő napokban ki is jött a helyszínre egy fiatalember, aki már amikor az ajtón belépett és körülnézett, közölte, hogy ő itt nem tud semmit csinálni. A miértre az volt a válasza, hogy a csövek, amelyekben a vezetékek futnak, túlságosan szűkek, úgy gondolta, hogy szélesebbekre lenne szükség. Hozott egy routert is, de a szolgáltatást nem tudta kiépíteni. Az volt a benyomásom, hogy a fő ok a munka elmaradásának nem is a csövek mérete, hanem sokkal inkább az ő hozzá nem értése lehetett. Mindenesetre elfogadtam, amit mondott. „Szétvertük” a ház falait, hogy a csöveket megvastagítsuk – amire egyébként szakemberek szerint nem is lett volna igazán szükség –, majd jeleztem a szolgáltatónak, hogy készen állunk arra, hogy a vezetékeket bekössék. Kértem, hogy még ebben a hónapban jöjjenek, mert az egészségügyben dolgozom, 12 órázom, és december 1-jén állok ismét munkába.

Szerettem volna, ha addigra a megrendelésem teljesítik, mert az volt a tervem, hogy miután a vezetékek is a helyükre kerülnek, és a falakat helyreállítjuk, szépen kitakarítom a házat, így nyugodtabban tudom végezni majd a munkahelyemen a feladatom. Ráadásul 12 óra munka után nem biztos, hogy lesz erőm még itthon is a romok, törmelékek eltakarítására. Sajnos azonban a kérésem, mint mondták, nem tudják teljesíteni. Decemberben várható csak, hogy kiépítsék a rendszert az otthonunkban. Felháborít, hogy egy kiküldött szerelő hozzá nem értése miatt kell ilyen kellemetlenségeket megélnem. Én lennék az ügyfél, aki nem keveset fizet amúgy a szolgáltatásért. Jó lenne, ha ezt a cég nem hagyná figyelmen kívül!

Név és cím a szerkesztőségben

A kiemelt kép illusztráció.