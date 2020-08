Irtják az erdősávot – panaszkodik olvasónk

Igaz, nem most kezdődtek, de jelen pillanatban felerősödtek. Egy üres telken történnek érdekes dolgok, amely magánterület, amit anno a honvédség adott el, viszont egy csomó furcsaság derült ki róla. Most épp az, hogy egy erdősávot, amit még nem lehetett annak idején kivágni, most már irtják. Érthetetlen számunkra, hogy hogyan kaphatták meg a terület átminősítésére és a favágásra az engedélyt. A helyzet az ott lakókat végképp elkeseríti.

